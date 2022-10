SOPHIE GLADIMA : ‘’IL N’A JAMAIS ÉTÉ QUESTION D’AUGMENTER LE PRIX DU CARBURANT’’

Il n’a jamais été question pour le gouvernement d’augmenter le prix du carburant, a soutenu la ministre du Pétrole et des Energies, Sophie Gladima, insistant sur les efforts fournis par les pouvoirs publics pour réduire les tarifs des denrées de consommation courante. ‘’Je veux attirer l’attention des populations : il n’a jamais été question d’augmenter le prix du carburant, c’est le gasoil qui est utilisé en majorité dans ce pays et son prix n’a pas bougé’’, a-t-elle précisé en marge d’une cérémonie de remise de kits scolaires aux élèves de Joal-Fadiouth, jeudi. La ministre du Pétrole et des Energies a invité les commerçants à arrêter d’‘’augmenter les prix des produits de consommation sous prétexte que le prix du carburant est en hausse’’. ‘’On n’a jamais augmenté le prix du gasoil’’, a-t-elle insisté, rappelant que ce produit coûte 890 francs CFA/litre. Le gasoil est vendu à ce prix en raison d’une subvention de l’Etat, selon Sophie Gladima. Les commerçants doivent soutenir ‘’les efforts fournis par l’Etat pour soulager les populations affectées par le coût élevé de la vie’’, a-t-elle dit. ‘’Quand l’Etat fait des efforts, il faut que les commerçants également acceptent de faire des efforts avec nous au lieu d’augmenter’’ les prix, a-t-elle ajouté.