SÉNÉGAL-QATAR : LE MESSAGE DE DIATARA AUX LIONS

Le ministre des sports, Yankoba Diatara, a adressé un message aux hommes de Aliou Cissé à quelques heures du match décisif contre le Qatar. Message aux Lions Chers Lions, Je commencerai tout d'abord, au nom du Chef de l'Etat, par vous féliciter pour la qualité de votre prestation du match passé contre la Hollande qui est l’une des meilleures équipes au monde! C'est au nom du Chef de l'Etat,,Son Excellence Macky Sall que je vous transmets ce message. C'est un message de solidarité de tout un peuple envers ses fils qui doivent défendre leur drapeau devant le concert des nations du football. C'est un message d'espoir. Malgré la défaite de la dernière fois qui, j'en suis sûr, est déjà rangé dans les tiroirs du passé, le peuple sénégalais , dans son écrasante majorité, est satisfait du contenu du match que vous avez livré face à l' ogre hollandais. Vos chances restent intactes dans cette compétition, et vos atouts pour relever ce défi qui est toujours à votre portée, sont incontestables. Tout le peuple en prières, comme un seul homme, vous accompagne. Dans les gradins, et devant les écrans, les supporters seront présents pour vous pousser vers la victoire. Vous avez la charge de réaliser le rêve de 17 millions de Lions, mais vous serez accompagnés par 17 millions de rugissements devant les adversaires. Dinaniou mankoo, def lepp louniou meune nguir am ndam. Aythia Gaïndés , dem leen ba jeex, Sénégal diel ndamli inchala. Yankhoba Diatara