SCANDALE ACHAT DES ARMES À 45 MILLIARDS Francs CFA: Le député Abass Fall a saisi l'Assemblée Nationale pour l'ouverture d'une enquête parlementaire.

La polémique sur l'achat d'armes à 45 milliard dont Abdou Karim Sall et Abdoulaye D.Diallo ont été cités , enfle toujours. ainsi le député Abass a décidé de ne pas rester les bras croisés. il a saisi pour sa part l'assemblée nationale pour l'ouverture d'une enquête. Voici l'intégralité de sa correspondance. 《 Après nos 6.000 milliards du pétrole, Après nos 29 milliards du PRODAC, Après nos 94 milliards du TF1451/R, Après d'autres scandales à milliards sous le coude du Président. Nous voici devant un autre grossier scandale que le régime devra élucider. Heureusement que cette fois-ci, l'Assemblée nationale a changé de configuration. J'ai saisi le Président de l'Assemblée nationale pour l'ouverture d'une enquête parlementaire portant sur le contrat de 45 milliards signé par les Ministres de l'environnement et des finances d'alors en l'occurrence messieurs abdou Karim Sall et Abdoulaye Daouda Diallo.》