Roberto Martinez nommé sélectionneur du Portugal

L'Espagnol Roberto Martinez a été nommé au poste de sélectionneur de l'équipe du Portugal, succédant au Portugais Fernando Santos après avoir dirigé la Belgique de 2016 jusqu'à son élimination en poules du Mondial-2022, a annoncé lundi la Fédération portugaise de football. Le premier défi de l'entraîneur de 49 ans, dont la durée du contrat n'a pas été précisée dans l'immédiat, sera de clarifier le rôle de Cristiano Ronaldo qui, après une Coupe du monde riche en polémiques, vient de s'offrir un exil doré en rejoignant le club saoudien d'Al-Nassr. "Mon point de départ sera le groupe de 26 joueurs qui a disputé le Mondial, et Cristiano Ronaldo est l'un d'entre eux", a déclaré Martinez lors d'une conférence de presse, tout en ajoutant prudemment qu'il prendra ses décisions "sur le terrain" et "pas dans un bureau". Le Catalan avait quitté la tête des Diables Rouges début décembre en affirmant que leur élimination précoce à la Coupe du monde n'était pas la cause de son départ, décidé selon lui juste avant le tournoi. Après une courte victoire contre le Canada (1-0), la Belgique a enchaîné une défaite contre le Maroc (2-0) et un nul contre la Croatie (0-0). Martinez avait pris en main la Belgique en 2016, après l'élimination traumatisante en quarts de finale de l'Euro contre le Pays de Galles. Sous sa direction, l'équipe a atteint la demi-finale du Mondial-2018, battue par la France qui allait remporter le tournoi, et a été durant plus de trois ans en tête du classement mondial de la Fifa. L'équipe du Portugal sort elle aussi d'une longue période de stabilité après huit ans sous la houlette de Fernando Santos, qui lui a offert les premiers titres majeurs de son histoire: l'Euro-2016 et la première édition de la Ligue des nations en 2019. Lorsque l'entraîneur de 68 ans a annoncé son départ, cinq jours après l'élimination de la Seleçao en quarts de finale du Mondial-2022 contre le Maroc (1-0), la presse portugaise rapportait que la fédération souhaitait embaucher son compatriote José Mourinho, sous contrat avec l'AS Rome.