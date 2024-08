Rejet du projet de loi visant à dissoudre le HCCT et le CESE : Ayib Daffé accuse ses collègues députés d’œuvrer pour la survie de ces « gâteaux institutionnels »

Ce samedi, la Commission des Lois de l’Assemblée nationale a rejeté le projet de loi visant à dissoudre le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). La décision a été prise par 16 voix contre, contre 14 voix pour. Les députés favorables à la dissolution, principalement issus des groupes parlementaires Yewwi Askan Wi, LDC, et les non-inscrits, n’ont pas réussi à convaincre leurs collègues de Benno. Suite à ce rejet, le député Ayib Daffé, membre du groupe Yewwi Askan Wi, a exprimé son mécontentement sur sa page Facebook. Il a dénoncé « le blocage des députés de Benno Bok Yakaar ». Il a affirmé que ceux-ci "mènent un combat d'arrière-garde pour la survie des "gâteaux" institutionnels présidés par leurs collègues de coalition, Aminata Mbengue Ndiaye et Abdoulaye Daouda Diallo ». Le député a accusé ses collègues « de résister à toute réduction des dépenses publiques. » L'examen du projet de loi se poursuivra avec une séance plénière convoquée ce lundi à 10 h. La suite des débats pourrait s'avérer déterminante pour l'avenir du HCCT et du CESE.