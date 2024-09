Reddition des comptes annoncée par Sonko : « Il n’y aura pas de chasse aux sorcières » (Amadou Ba, Pastef)

Annoncée hier par le Premier ministre Ousmane Sonko, lors d’une réunion avec le personnel de la primature, la reddition des comptes est sur toutes les lèvres, ce jeudi 5 septembre 2024. À l’Assemblée nationale, en marge de l’ouverture de la troisième session extraordinaire, les députés se sont prononcés sur ce point de l’actualité. « Il n’y aura pas de chasse aux sorcières », assure d’emblée le député de Pastef Amadou Ba. « Cette reddition de comptes, on aurait pu l’initier depuis bien longtemps. D’ailleurs, l’opinion trouve qu’on est trop lent sur cette question. Mais on veut donner au pouvoir Judiciaire la possibilité de regarder les poursuites non pas suivant un calendrier électoral, mais suivant le temps de la justice. Cela, nous y tenons », précise le directeur de campagne du candidat Bassirou Diomaye Faye à la Présidentielle du 24 mars. Toutefois, rembobine-t-il, en tentant d’écarter tout soupçon d’agenda politique dans l’action judiciaire, « le Premier ministre est un homme politique. Dans son discours, il y a nécessairement une dimension politique qu’il ne faut pas surévaluer ». Dans une réunion avec le personnel de la primature diffusée en live sur sa page Facebook, le chef du gouvernement, par ailleurs leader de Pastef, a saisi l’occasion pour solder des comptes éminemment politiques. « La reddition des comptes va démarrer maintenant, cette semaine même, et va s’étaler autant qu’il le faudra », a-t-il fait savoir. Le PM d'ajouter : « Les gens ne peuvent pas se permettre n’importe quoi à coups de milliards sur le foncier, sur le foncier bâti, sur le marché public, les marchés classés secret défense, sur les concessions et j’en passe. » Révélant dans la foulée que des mesures conservatoires ont été prises pour que certains anciens responsables ne puissent pas sortir du pays, Sonko confie : « Il y en a trois ou quatre qui ont pu s’échapper, mais s’il faut aller les tirer par les orteils, ils reviendront. »