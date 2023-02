Reçus au palais : Les Lions du Beach Soccer exposent leurs doléances à Macky Sall

Les Lions du Beach Soccer avaient remporté leur septième trophée continental en octobre dernier. Ils ont été reçus au palais de la République avec les Lions du football local qui ont remporté le trophée du Chan pour la première fois. Al Seyni Ndiaye, le capitaine des Lions du Beach Soccer, a profité de l'audience pour demander au président Macky Sall “de prendre en charge la préparation des Lions du Beach Soccer à l’occasion de la Coupe du monde qui se tiendra à partir du 1er novembre 2023 à Dubaï" . Le Sénégal est classé 4e au niveau mondial de Beach Soccer derrière le Brésil, le Portugal et la Russie. Prétexte pour le capitaine champion d'Afrique en titre de réclamer également “un terrain de Beach Soccer pour recevoir des matchs au Sénégal et pourquoi pas organiser la Coupe du monde 2025". Quant à Mountarou Baldé, le capitaine des Lions locaux champions du Chan, il réclame un accompagnement pour améliorer le foot local. "Nous sommes des jeunes très engagés pour représenter notre pays. Nous sommes aussi des soutiens de famille et nous avons besoin de plus d’accompagnement pour le développement du foot local", plaide-t-il.