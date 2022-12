Real Madrid : Carlo Ancelotti répond à la décision de Deschamps et du staff des Bleus pour Benzema

Pour la première fois depuis le retour de Karim Benzema à Madrid, un dirigeant de la Casa Blanca s’est exprimé sur ce cas. Interrogé en conférence de presse, Carlo Ancelotti a livré son sentiment.

Demain, le Real Madrid va retrouver le chemin des terrains de Liga pour le compte de la 15e journée du championnat. Ce jeudi, Carlo Ancelotti s’est donc présenté en conférence de presse pour évoquer ce match face au Real Valladolid. Un rendez-vous avant le boxing day à la sauce espagnole qui a été l’occasion pour la presse d’évoquer plusieurs sujets autres que cette rencontre. À commencer par le cas Benzema.



Comme ici, en France, le forfait de l’attaquant merengue pour la Coupe du Monde en a étonné plus d’un. Surtout quand les médias ont vu revenir le natif de Bron à l’entraînement de la Casa Blanca alors que la France disputait encore ses matches du Mondial 2022. Très vite, l’opinion publique et médiatique a donc pris fait et cause pour Karim Benzema. Son entourage n’a d’ailleurs pas chômé pour dénoncer l’attitude du staff tricolore qui aurait sciemment renvoyé le joueur chez lui alors qu’il aurait pu aider les Bleus dès les huitièmes de finale.

Ancelotti botte en touche

La bonne nouvelle pour Madrid, c’est que son numéro 9 et Ballon d’Or est frais et disponible pour cette rentrée des classes. « Il est revenu le 10 décembre et je l’ai trouvé bien. Il a commencé à travailler avec l’équipe, il a joué 30 et 45 minutes lors des matches amicaux et il se sent bien, avec beaucoup d’enthousiasme. Il va montrer toutes ses qualités dans cette deuxième partie de la saison », a déclaré Ancelotti en conférence de presse.

Mais les médias ne se sont pas satisfaits de cette réponse. En clair : les journalistes présents ont voulu savoir ce que l’Italien avait pensé de la décision de Didier Deschamps et du staff des Bleus. « Je ne veux pas commenter la décision de la France. Ils ont évalué Karim sur le moment et ont pensé qu’il n’aurait pas la possibilité de jouer durant toute la Coupe du Monde. Il est revenu ici avec beaucoup d’enthousiasme, très motivé. Il sait que sa première partie de saison n’a pas été bonne et il veut montrer des choses dans la deuxième partie de la saison. » On n’en saura pas plus.