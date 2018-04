Real-Juventus - Buffon "L'arbitre a un sac poubelle à la place du cœur"

Malgré sa victoire sur la pelouse du Real Madrid (3-1), la Juventus ne verra pas les demi-finales de la Ligue des champions. La faute à Cristiano Ronaldo et à un penalty accordé aux Espagnols dans les dernières secondes. Expulsé pour contestation, Gianluigi Buffon a maintenu son point de vue en conférence de presse.



Gianluigi Buffon (gardien de la Juventus, au micro de Bein Sports et de Mediaset Premium) : « Je suis très fier d’avoir des coéquipiers comme ceux que j’ai. Nous étions dans une situation impossible et on a vraiment réalisé quelque chose d’incroyable. (Sur le penalty) l’arbitre a sifflé une faute qu’il est le seul à avoir vue. […] Cet arbitre n’a pas de cœur. Il a un sac poubelle à la place du cœur. Si tu n’as pas de personnalité et de courage, tu vas en tribunes regarder le match avec ta femme et un Sprite (Était-ce son dernier match en compétition européenne ?) On verra, c’est très probable, mais au-delà de tout ça, ce que je crois, c’est que pour avoir de grands matches au niveau européen, il faut de grands acteurs, joueurs, entraîneurs, supporteurs, arbitres. Il faut avoir une certaine sensibilité pour comprendre l’importance de certains moments et si on n’a pas cette sensibilité de ce qui se passe dans le jeu, on n’est pas digne d’être sur le terrain. Dans ce cas-là, il faut être dans la tribune avec ses parents, avec ses amis, avec des frites et un coca et on regarde le match. On ne peut pas faire quelque chose comme ça. »



Blaise Matuidi (milieu de la Juventus, au micro de BeIN Sports) : « On est tristes, on est énervés parce qu’on peut perdre des matches, mais pas comme ça. On a fait ce qu’il fallait, on a tout donné, on a marqué trois buts ici face à la meilleure équipe du monde. On mène 3-0 et puis, il y a cette action à la fin. L’arbitre gâche tout, il n’a pas le sang-froid. Il aurait pu avoir le recul de se dire que c’est un quart de finale de Champions League et que c’est les arrêts de jeu. Il a agi tout de suite et c’est ça qui est désolant. On peut être fiers de nous parce que ce qu’on a fait, c’est juste incroyable. On est très tristes surtout pour des joueurs comme Gigi (Buffon) qui ne méritait pas ça. La saison n’est pas finie, il y a encore deux titres à aller chercher. On va essayer de se réconforter avec ce septième scudetto (de suite) qui serait exceptionnel. »