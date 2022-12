Rapport Cour des comptes : le DAGE du ministère des Sports se plaint des joueurs sans compte bancaire

Le ministère des Sports figure parmi les départements épinglés dans le dernier rapport de la Cour des comptes. Mais son DAGE, Mamadou Ngom Niang, assure que les vérificateurs ne lui reprochent ni détournement de fonds ni surfacturation. Le grief qui lui est fait, dit-il, porte plutôt sur le mode de paiement adopté pour certaines opérations financières, notamment la remise des subventions aux fédérations sportives. Il arrive que le ministère paie en espèces alors que l’article 104 du règlement général sur la Comptabilité publique impose un virement pour les montants supérieurs à 100 000 francs CFA. Malheureusement, souligne le DAGE, le département se trouve souvent confronté à quelques écueils pour respecter l’orthodoxie. C’est parfois le cas par exemple pour le paiement des primes des joueurs. «Nous payons les joueurs en espèce pour la plus grande part, révèle Mamadou Ngom Niang. (…) En tant que gestionnaire, nous avons toujours dénoncé ces modes de paiement. Dans certaines circonstances, on nous demande de payer pour éviter des mouvements d’humeur. En plus, l’absence de compte bancaire de certains joueurs aussi n’aide pas. Surtout les joueurs nouvellement naturalisés. Ce sont des gymnastiques que nous essayons de gérer au quotidien.»