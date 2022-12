Rapport Cour des comptes : « Un carnage financier », Cheikh Bamba Dièye

Le leader du Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubël (Fsd/Bj), Cheikh Bamba Dièye réclame des sanctions sur « le carnage financier » dans la gestion des fonds alloués à la FORCE COVID 19 durant la période 2021-2022. Selon Cheikh Bamba Dièye, cette affaire interpelle le Président de la République, Macky Sall. « Elle exige que tous, nous fassions une introspection sur les rapports du Sénégalais et particulièrement de l’homme politique avec l’argent public », déclare-t-il. Pour M. Dièye, classer cette prédation sans suite serait une faute lourde. « Ce serait pour les Sénégalais une triple peine : Le Covid, les morts et marasme économique généré; le Carnage financier (des milliards volés) et l’impunité de vrais coupables vont continuer la prédation si rien n’est fait »