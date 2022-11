RB Leipzig: Sanoussy Ba signe son premier contrat professionnel jusqu’en juin 2025

Prolongation de contrat pour Sanoussy Ba du RB Leipzig. Le joueur de 18 ans fait partie de l’équipe professionnelle depuis cette saison et a maintenant reçu un contrat professionnel jusqu’en juin 2025. Ba est passé du SpVgg Bayern Hof au Roten Bullen à l’été 2016 à l’âge de douze ans et depuis lors, il a joué dans toutes les équipes U jusqu’au RBL U19, informe le site du club visité par Senego. Cette saison, l’ailier polyvalent a fait ses débuts professionnels et a fait sa première apparition dans un test de haut niveau contre Liverpool. Enfin, les premières minutes de compétition ont suivi lors des duels de la Coupe DFB contre le FC Teutonia 05 Ottensen et le Hamburger SV ainsi que lors du match à l’extérieur de la Bundesliga au TSG 1899 Hoffenheim. Il était également dans l’équipe pour le match de l’UEFA Champions League au Celtic Glasgow et a acquis une expérience internationale en six apparitions pour les U19 dans l’UEFA Youth League. En 20 matchs pour le RBL U19, le droitier a contribué trois buts et une passe décisive. Sanoussy Ba est actuellement un international allemand U19 (deux matchs) et a déjà joué quatre internationaux pour l’équipe DFB U18. Aliou Cissé va-t-il aller le chercher à l’image de Ismail Jakobs qui avait aussi joué chez les jeunes en Allemagne.