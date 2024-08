« Que son nom ne soit pas sali. Il était un homme très pieux » : Coumba Gawlo rend hommage à Aziz Dabala

La diva Coumba Gawlo Seck ne se remet toujours pas du décès de son « fils » et danseur Abdoul Aziz Ba dit Aziz Dabala. Son meurtre a soulevé moult spéculations, après l’arrestation des présumés assassins, des connaissances de Dabala. « L’apparence est souvent trompeuse et je suis apte à témoigner qu’Aziz Ba était un homme très jovial, talentueux, sans histoire, courtois et très pieux. À chacune de nos tournées, sa première réaction était de demander la direction de la qibla ( pour la prière) », déclare la chanteuse qui était hors du pays lors du drame. Dans ce sens, la légende africaine de la musique invite les Sénégalais à respecter la mémoire des deux hommes disparus dans des conditions atroces. Droite dans ses bottes, l’artiste Gawlo invite à apaiser les tensions, en rappelant que « nul n’a le droit de se faire justice soi-même et de tout laisser entre les mains de la justice ».