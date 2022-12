Qualification en 8es : le Sénégal touche un gros chèque

Désormais chaque pas de plus du Sénégal à la Coupe du monde lui rapporte beaucoup d’argent. Le journal Le Quotidien rappelle dans son édition de ce jeudi qu’avec la qualification des Lions en huitièmes de finale, la Fédération sénégalaise de football (FSF) va toucher 13 millions de dollars (un peu plus de 8 milliards de francs CFA). Un élément supplémentaire de motivation. Si le Sénégal atteint les demi-finales, la FSF sera assurée d’encaisser minimum 25 millions de dollars (près de 16 milliards de francs CFA). Cette somme est réservée à l’équipe classée quatrième au terme du tournoi. Le vainqueur recevra 42 millions de dollars (près de 27 milliards F CFA), le finaliste 30 millions (environ 19 milliards F CFA) et le troisième 27 millions (environ 17 milliards F CFA)