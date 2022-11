Qatar-Sénégal : Un célèbre arbitre espagnol au sifflet

Deux équipes en quête de relance. Ce vendredi, le Qatar affronte le Sénégal pour la deuxième journée des phases de groupe de cette coupe du monde. Les deux sélections ont raté leur entrée en matière avec deux défaites sur le même score (2-0). Pour ce match, la FIFA a désigné l’arbitre espagnol Antonio Mateu Lahoz. Un homme que les amateurs de première division espagnole, La Liga, connaissent bien. L’homme âgé de 45 ans a notamment arbitré plusieurs classicos entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Grand habitué des matchs internationaux, il était de la partie en Russie lors du mondial et il avait dirigé 2 rencontres en phase de poule. L’homme en jaune sera assisté par ses compatriotes Pau Cebrián et Roberto Diaz. Le Péruvien Kevin Ortega sera le quatrième arbitre. À la VAR, d’autres Espagnols seront aux manettes, avec Alejandro Hernández Hernández et Ricardo de Burgos Bengoetxea.