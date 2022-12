Qatar : Samuel Eto’o frappe un supporter après Brésil-Corée du Sud (Vidéo)

L’ambassadeur de Qatar 2022, Samuel Eto’o, s’est emporté après une dispute avec un homme qui le filmait apparemment alors que la légende du football mondial quittait le stade 974 de Doha après le match Brésil – Corée du Sud. Samuel Eto’o, l’un des plus grands footballeurs africains de l’histoire et actuel président de la Fédération camerounaise de football, a agressé une personne alors qu’il quittait le stade 974, où le Brésil a battu la Corée du Sud en huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Alors qu’Eto’o, qui est aussi un « ambassadeur » de la Coupe du monde, sortait du stade, plusieurs fans l’ont approché pour prendre une photo avec lui. C’est alors qu’un homme est apparu avec un appareil photo à la main et il y a eu une alteraction entre les deux. Le président de la Fecafoot s’est arrêté pour exiger quelque chose de l’homme. Alors qu’il retombait, le légendaire attaquant camerounais et du FC Barcelone commençait à le chasser hors de contrôle. Un accompagnateur d’Eto’o a pris la caméra à l’homme d’identité inconnue. A ce moment, comme on le voit dans une vidéo, Eto’o a délivré un violent coup de pied qui atteint l’individu à la partie supérieure du corps ou peut-être à la tête , l’envoyant au sol.