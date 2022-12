Qatar 2022 : Pelé félicite le Maroc dans l’Afrique qui brille

Pelé se réjouit de l’essor des équipes africaines. Et le Roi dit être bluffé par la prestation de Maroc au Mondial qatari. « Quel cadeau ce fut de regarder ce spectacle pour l’avenir de notre sport. Et je ne pouvais manquer de féliciter le Maroc 🇲🇦. C’est formidable de voir l’Afrique briller. », s’est enjoué le Roi sur Instagram. Il a aussi fait un clin d’œil à Mbappé, auteur d’un hat-trick contre l’Argentine, en finale, avant de marquer à nouveau lors de la séance des tirs au but: « Mon cher ami, Mbappé, qui marque quatre buts en finale. Quel cadeau c’était de regarder ce spectacle pour l’avenir de notre sport ».