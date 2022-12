Qatar 2022 : Malade, Aliou Cissé absent en conférence de presse

Ce dimanche soir (19h00 GMT), le Sénégal défie l’Angleterre en huitièmes de finale de la Coupe du Monde au Qatar. A la veille de ce match, ce samedi en début d’après-midi, s’est tenue la conférence de presse des Lions. Mais à la surprise générale, le sélectionneur Aliou Cissé ne s’est pas présenté dans la salle de presse.La raison ? I a fallu attendre la prise de parole de son remplacement, plus précisément son adjoint, pour la connaître. Et selon Régis Bogaert, El Tactico serait « malade ». « Il ne se sent pas bien et est malade depuis deux jours », a indiqué le technicien français. Néanmoins, Aliou Cissé devrait bien être présent pour le match de demain. « On espère le revoir ce soir à l’entraînement. Mais une certitude, demain, il va amener les joueurs au match », a tenu à préciser Régis Bogaert.