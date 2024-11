Propos supposés diffamatoires : Mame Boye Diao sert une citation directe à Adama Faye

Mame Boye Diao a déposé une plainte en diffamation contre Adama Faye. Cette action en justice fait suite à des propos jugés diffamatoires par la défense de M. Diao, tenus par M. Faye lors d'une émission diffusée le samedi 9 novembre 2024 sur une chaîne de télévision nationale. Au cours de cette intervention, Adama Faye aurait accusé Mame Boye Diao, ancien directeur général des Domaines, d'avoir perçu des sommes importantes dans le cadre de transactions foncières au Sénégal, avançant même qu’il lui aurait personnellement soutiré de l’argent. Selon ses propos, « lorsque Mame Boye Diao, en tant que signataire de documents pour la commission domaniale, recevait une demande de bail, il exigeait 100 millions de FCFA, en prétendant devoir reverser 70 millions à Macky Sall. Si vous refusiez, il ne signait rien », a-t-il affirmé. Faye ajoute qu’en cas de refus de paiement, Diao aurait facilité l’attribution du terrain convoité à un tiers. Il décrit ainsi un système de « chantage et de corruption de grande ampleur », indiquant que « les visiteurs en attente chez le directeur des Domaines sont tous munis de sacs remplis d’argent pour faire avancer leurs dossiers ». En réponse, M. Diao qualifie ces accusations de « fausses et mensongères », estimant qu’elles portent atteinte à son honneur et à sa réputation. Il considère que l’auteur des propos a agi « dans une volonté manifeste de nuire et de discréditer » son image auprès du public. Face à cette situation, Mame Boye Diao a décidé de saisir la justice pour répondre aux allégations de M. Faye, ​rapportent nos confrères de Dakaractu. La date de comparution a été fixée au mardi 26 novembre.