Primes Mondial et CAN 2021 :Un dirigeant annonce une plainte

Dans deux articles publiés le 14 et le 16 décembre, le quotidien sportif Record évoque les primes des fédéraux membres de la délégation officielle du Sénégal à la CAN 2021 et au Mondial 2021. Ces informations valent à leur auteur et au support une plainte de Amadou Kane, le quatrième vice-président de l’instance dirigeante du football sénégalais. «Tout ce qui a été dit dans les deux articles est faux. D’ailleurs, j’ai porté plainte contre le journal et le journaliste (Bakary Cissé, Ndlr)», informe ce dernier dans un entretien accordé à Les Échos. Le 14 décembre, Record rapportait que les sept fédéraux membres de la délégation officielle ont reçu 65 millions de prime pour le Mondial. Deux jour plus tard, le même journal révèle que pour la CAN et la Coupe du monde, les responsables fédéraux ont englouti en tout 1,8 milliard de francs CFA de primes. Le quotidien spécialisé précisait que chaque fédéral avait touché près de 100 millions. «C’est vrai que j’ai reçu des primes en Coupe d’Afrique et je vais en recevoir pour cette Coupe du monde. Mais ce qui a été annoncé est faux», a tonné Amadou Kane. Le fédéral a souligné que c’est sa septième plainte contre Bakary Cissé. «À chaque fois, rembobine Amadou Kane, je cédais à la demande et renonçais à la plainte parce qu’une délégation de journalistes parmi lesquels son directeur de publication, Hubert Mbengue, venait chez moi pour me demander de retirer ma plainte. Mais je leur avais promis que je ne retirerai pas la prochaine plainte, et c’est arrivé.»