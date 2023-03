Présidentielle 2024 : Mary Teuw Niane déclare officiellement sa candidature

C’est officiel ! Le leader du Mouvement Pour la transformation nationale (MTN-MOTNA), Mary Teuw Niane a déclaré sa candidature à l’élection présidentielle de 2024, ce lundi 20 mars 2023. L’ancien président du Conseil d’administration de Petrosen a déclaré sa candidature, ce lundi 20 mars 2023, lors d’une conférence de presse. Mary Teuw Niane a été investi par le Mouvement Pour la Transformation Nationale ( MTN-MOTNA) en direction de la présidentielle de 2024. Candidat de la compétence, de l’expérience, de la valorisation de l’identité culturelle, de la confiance en soi, du Sénégal qui se construit dans la paix et l’unité, le Pr Mary Teuw Niane a exprimé ses convictions, ses engagements et ses ambitions. Pour Mary Teuw Niane, le Sénégal est un pays de valeurs, de tolérance, de solidarité, de « Teranga », de dialogue et de paix. Sur ce, il met en exergue le devoir impératif et collectif des Sénégalaises et Sénégalais de préserver le Sénégal des menaces, des risques d’instabilité et de perte de la cohésion sociale qui le caractérise. Pour un Sénégal prospère, Mary Teuw Niane s’engage à réformer en profondeur l’éducation notamment par l’utilisation des langues nationales, l’éducation religieuse et la valorisation de nos valeurs cardinales de culture, la formation professionnelle, à l’utilisation des connaissances et des compétences Sénégalaises pour assurer la souveraineté alimentaire, le développement de l’artisanat et sa modernisation, l’industrialisation du pays à partir de la transformation agroalimentaire, de la sidérurgie et du numérique, l’accès massif à un emploi durable, valorisant et épanouissant, l’accès à l’eau portable, l’accès à l’électricité, entre autres. Lors de sa déclaration de candidature, il a décliné plusieurs ambitions pour le Sénégal. Parmi eux, faire du Sénégal, avant dix ans, un des vingt premiers pays au monde producteurs de bus, de camions, de tracteurs, de motoculteurs et de machines-outils. Aussi, il ambitionne de faire du Sénégal le premier pays numérique d’Afrique avant dix ans. Faire de la Diaspora la quinzième région du Sénégal avec toutes les conséquences qui en découlent, etc. D’après M. Niane, il est le candidat du Sénégal libre de toute tutelle, qui fait en toute circonstance confiance à ses filles et à ses fils, qui est souverain dans ses prises de décisions et profondément panafricaniste.