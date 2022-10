Présidentielle 2024 : L’ancien magistrat Alioune Ndao déclare sa candidature et prévient Antoine Diome

Alioune Ndao ancien procureur près la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite (CREI) est candidat à l’élection présidentielle de février 2024.A la tête du Parti pour la Justice la Démocratie et le développement (pj2d) And Doxal Deug, Alioune Ndao se dit optimiste et compte trouver les moyens nécessaires pour aller à la rencontre des populations, battre campagne et préparer leur caution. L’ancien magistrat, qui a décidé d’intégrer les rangs de l’opposition, demande ainsi au ministre de l’Intérieur Antoine Diop, la délivrance du récépissé de son parti.« Depuis février 2022, j’ai déposé le dossier de reconnaissance juridique à la préfecture de Guédiawaye, aujourd’hui, le dossier traîne au niveau du ministère de l’Intérieur. Je demande gentiment à mon frère Antoine Diome de me délivrer mon récépissé. Je ne veux pas que cette question soit sur la place publique », dit-il, rapporte Les Echos.