Premier League: Chelsea veut se séparer de Koulibaly

Chelsea voudrait-il se débarrasser de ses Sénégalais ? En tout cas, tout semble l’indiquer au vu de la situation de deux internationaux sénégalais qui ne sont plus en odeur de sainteté chez les Blues. En effet, après Edouard Mendy qui a rejeté une offre de prolongation de contrat qu’il juge »Irrespectueux », c’est au tour de Kalidou Koulibaly d’être dans le collimateur des dirigeants du club londonien. Arrivé l’été dernier pour pallier le départ d’Antonio Rudiger, Kalidou Koulibaly n’a pas réussi à convaincre. Aujourd’hui le club anglais serait déjà prêt à se séparer de lui, et un club italien serait dans le coup. Recruté de Naples pour la somme de 38 millions d’euros, Kalidou Koulibaly était attendu pour apporter sa rigueur et son expérience à la défense de Chelsea qui a perdu Rudiger parti au Real de Madrid. Mais après 14 matchs toutes compétitions confondues, le capitaine des Lions n’a pas encore réussi à convaincre l’entraineur Graham Potter. Et les Blues seraient sur les pistes de jeunes joueurs pour remplacer l’international sénégalais. Le premier est la révélation de la Coupe du monde, le croate Josko Gvardiol (RB Leipzig) et le second est le puissant défenseur central de l’AS Monaco Benoît Badiashile. En cas de départ de Chelsea, le point de chute de Kalidou Koulibaly pourrait être le Milan AC qui selon les médias italiens, est intéressé par le profil du défenseur sénégalais.