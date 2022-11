Pourquoi il n’y aura pas une baisse du prix du carburant

Lors du Conseil national spécial de la consommation, tenu hier, dimanche, au palais présidentiel, le Président Macky Sall a annoncé onze mesures destinées à rendre plus supportable le coût de la vie. La plupart portent sur une baisse des prix de la quasi-totalité des produits de consommation courante et du loyer. Le carburant n’est pas concerné. Le chef de l’État est formel sur ce plan. «Une baisse n’est pas envisageable, a tranché Macky Sall au cours de la rencontre. Nous avons atteint la limite de subvention pour ce qui est du carburant. Ce qu’il faut faire aujourd’hui, c’est travailler à maîtriser les prix.» Le prix du litre du carburant Super est de 890 francs CFA. Il a connu une hausse de 115 francs CFA en juin dernier. Malgré tout, signale le chef de l’État, il ne faut pas occulter les efforts du gouvernement parce que le prix aurait pu être plus cher. Le Gasoil, utilisé le plus souvent par les ménages modestes, dans les transports et dans les industries, est maintenu à 775 francs CFA grâce à la subvention de l’État. «Le litre aurait pu coûter plus du double», a fait remarquer Macky Sall. Une façon de dire que le gouvernement ne peut pas faire plus.