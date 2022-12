Pour une pêche durable, la FAO traduit le document des directives volontaires en wolof

L'importance de la pêche artisanale dans la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire n'est plus à démontrer. La pêche artisanale contribue à environ 46% des captures globales. Compte tenu de l'importance de ce secteur, les Etats membre de la FAO avaient signé depuis 2014 des directives volontaires qui visent à les accompagner sur tout ce qui touche à la durabilité et qui repose sur un comportement responsable des pêcheurs.

"La pêche contribue à l'alimentation, à la création d'emplois et de revenus et au bien-être des populations. Il est évident que ce secteur traverse des difficultés assez particulières; c'est pour cela que les États ont réfléchi avec l'aide de la FAO pour qu'ensemble ils puissent mettre en place des directives que chaque État doit respecter, que les communautés doivent s'approprier pour qu'ensemble on essaie de maintenir le sous-secteur de la pêche artisanale dans cette dynamique de développement", explique Abdou Aziz Ly, Inspecteur régional des pêches de Thiès.

Dans cette perspective, un document international qui contient les directives volontaires a été traduit en wolof et mis à la disposition des communautés de pêcheurs. Le document aidera à sensibiliser les pécheurs sur les enjeux et l'importance du changement de comportement.

"La situation devient de plus en plus difficile, la ressource devient de plus en plus rare, les communautés deviennent de plus en plus pauvres. Il faut lutter contre cette pauvreté et tant que cette situation n'est pas maîtrisée, la durabilité ne peut pas être garantie", constate-t-il.

Ainsi, la FAO encourage les pays à vulgariser ce document important consacré exclusivement à la pêche artisanale.

"La FAO œuvre à ce que toutes les communautés soient mises au courant du contenu des directives sur la pêche artisanale. Pour permettre que toutes les populations accèdent au contenu des directives volontaires, il est important que ce document soit traduit dans nos langues nationales. L'objectif principal des directives volontaires c'est de faire en sorte que la pêche artisanale soit durable et pour cela, il y a un certain nombre de leviers sur lesquels il va falloir travailler. Il y a le levier social, économique et environnemental", détaille Mamadou Thiam, consultant en aménagement des pêches dans le projet initiative pêches côtières composante Afrique de l'ouest pour la FAO Sénégal.