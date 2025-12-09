Pour l’élection : Dr. Yoro Dia, ancien Ministre, demande à Ousmane Sonko d’arrêter le « Simb » politique en jouant à Charles Taylor et…

Dr Yoro Dia, ancien Ministre, revient sur le discours d’Ousmane Sonko, lors de la Journée des Martyrs, où il a insisté sur sa participation future à des élections. Mais, le politologue retient que rien ni personne, sauf la loi, comme en 2024, quand force est restée à la loi et force restera à la loi en 2029. « Vous aviez promis le chaos en 2024 si vous ne participez pas et rien ne s’est passé. Arrêtez le Simb politique en jouant à Charles Taylor et cherchez de bons avocats », conseille-t-il au leader de Pastef.





