Setal.net

Setal People - 27/10/2025 - 0 Commentaire

Héritage de Michael Jackson : ses enfants touchent 4 millions de dollars par an

Héritage de Michael Jackson : ses enfants touchent 4 millions de dollars par an
C’est la rente annuelle sur les bénéfices d’un empire évalué à deux milliards de dollars, géré par un cabinet spécialisé. Une manne qui devrait continuer de croître… Seize ans après sa mort, Michael...

Ballon d’Or africain 2025 : Serhou Guirassy parmi les nominés

22/10/2025 - 0 Commentaire
Ballon d’Or africain 2025 : Serhou Guirassy parmi les nominés
Le football guinéen est une nouvelle fois à l’honneur ! L’attaquant du Syli national, Serhou Guirassy, a été nommé parmi les finalistes pour le Ballon d’Or africain 2025, récompensant le meilleur...

Almadies : une fille à papa au cœur d’un scandale

22/10/2025 - 0 Commentaire
Almadies : une fille à papa au cœur d’un scandale
Un vaste réseau de proxénétisme et de trafic de drogue a été démantelé au quartier huppé des Almadies par les forces de sécurité sénégalaises. À la tête de ce réseau se trouverait A. Diallo, une...

Mia Guissé : Son premier album "Éclosion" vient couronner une carrière solo tonitruante

16/10/2025 - 0 Commentaire
Mia Guissé : Son premier album "Éclosion" vient couronner une carrière solo tonitruante
Elle a su inscrire son nom dans les annales de la musique sénégalaise, et son talent n'est plus à démontrer. Mia Guissé a emprunté une trajectoire musicale fulgurante qui la propulse constamment sur...

"Un danger public pour nos enfants" : La vidéo hot de Mia Guissé fait déjà jaser

14/10/2025 - 0 Commentaire
"Un danger public pour nos enfants" : La vidéo hot de Mia Guissé fait déjà jaser
A Bamako (Mali) pour le Bam'Art, Mia Guissé a assuré une belle prestation, mais avec une tenue loin de faire l'unanimité. La chanteuse sénégalaise a en effet porté une robe moulante jaune et rouge,...

Chronique - 08/02/2025 - 0 Commentaire

SetalChat_a6370.html
Revue de presse

Revue de presse - 27/10/2025 - 0 Commentaire

Vie de couple

Vie de couple

Mariage en vue : trois clés nécessaires pour un plein succès

02/08/2021 - 0 Commentaire
Le mariage, c’est le trait d’union entre deux destins. Réussir une vie de couple demande aussi des préalables, une introspection. Ola vous donne ici les 3 clés nécessaires pour bien réussir votre...

Messieurs, voici 6 techniques simples pour éviter l’éjaculation précoce

10/05/2021 - 0 Commentaire
Messieurs, voici 6 techniques simples pour éviter l’éjaculation précoce
Vous souffrez d’éjaculation précoce ? Voici des techniques simples qui vous aideront. Éjaculer avant votre partenaire est le problème le plus courant chez les hommes à un moment donné de leur vie....

Les dix aphrodisiaques qui assurent une saine vie de couple

17/02/2021 - 0 Commentaire
Les dix aphrodisiaques qui assurent une saine vie de couple
Ah qui n’a jamais rêvé de trouver le stimulant sexuel qui réveillerait les ardeurs de son partenaire ? Un petit coup de mou et hop une pincée de poudre magique et ça repart ! Mais quels sont les...
Google+
Partager ce site

Contribution

La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef: (Député Abdou MBOW Groupe Takku Wallu Sénégal)

La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef: (Député Abdou MBOW Groupe Takku Wallu Sénégal)
La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef. Les images de milliers de jeunes Sénégalais devant la structure qui accueille le dépôt de leurs dossiers leur permettant d’aller travailler en...

Affaire Farba : Évitons cemauvais débat identitaire,pour la préservation de notrecohésion nationale si chère (Par Amadou Diallo)

Affaire Farba : Évitons cemauvais débat identitaire,pour la préservation de notrecohésion nationale si chère (Par Amadou Diallo)
La Cellule national de traitement des informations financières (CENTIF) a produit un rapport concernant des transactions financières suspectes. Ces opérations suspectes auraient, selon les...
Radios en ligne

Radios en ligne

La PRESSE sur Setal
Connectez-vous sur l'essentiel
Dakar musique
Dépêches APS
Dernière minute
Diasporaenligne.net
http://www.guide-business.com
Journalnt.com
koldanews
L'actualité au Sénégal
Mourides.info
ndarinfo
Premier site sur le mariage
Pressafrik
Radiodiffusion télévision sénégalaise
S'informer devient un plaisir!
sen360.com
Sunudiaspora
Sunugal Infos