Place publique de Mbour : Le dossier polémique remis sur la table

Trois ans après l'octroi de la place publique à un promoteur du nom de Ndatté Dieng par l'ancienne équipe municipale, le problème est soulevé une fois de plus par le conseiller municipal Ousmane Diop. Sur la place publique appelée boulevard Houphouët Boigny, des cantines ont été construites. Le différend a été transféré devant la justice et avait conduit à la condamnation de l'ancien maire Fallou Sylla à 3 mois d'emprisonnement et à 2 millions de FCfa d'amende. A la suite d'un conseil municipal, Ousmane Diop déplore le fait que le maire décide de poursuivre les travaux. "Il se trouve que le maire Cheikh Issa Sall a pris le projet en main et l'a soumis au conseil municipal en proposant de continuer la voie de justice et après, s'il s'agit de raser, on rase complètement le chantier. A défaut, il soumet au conseil la décision de collaborer avec le promoteur et de récupérer les redevances qui s'élèveront à 500.000 fr sur chaque cantine", explique le conseiller municipal, Ousmane Diop. Il dit interpeller le maire qui fait fi de la décision de justice. "Le maire Cheikh issa Sall pouvait prendre son mal en patience, nous consulter pour avancer dans ce dossier. Cheikh Issa Sall est sur la même lancée que l'ancien maire Fallou Sylla," dénonce le conseiller. Interpellé sur la sortie de Ousmane Diop, le bureau du maire dit qu'une réponse sera apportée bientôt. Toutefois, lors de la rencontre avec les commerçants, le maire avait indiqué : "nous avons trouvé dès notre installation le dossier sur le centre commercial. C'est un dossier qui a animé l'opinion publique pendant des années mais en tant que responsables, nous ne pouvions pas, avec la précipitation, suivre la clameur publique pour prendre des décisions qui pourraient être regrettées dans quelques années", explique-t-il. " C'est pour cela, nous sommes en train d'élaborer un rapport exhaustif sur les tenants et aboutissants pour présenter ça au niveau du conseil municipal qui est souverain et il va nous donner des instructions, des orientations. Le rapport est en cours de finalisation, on va le présenter au conseil municipal pour avoir une délibération sur le devenir de ce centre commercial et la base de cette délibération, des décisions seront prises", annonce l'équipe municipale.