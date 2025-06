Photos/ Visite en Chine: le Premier ministre, Ousmane Sonko est arrivé à Hangzhou, capitale de la province du Zhejiang, ce samedi

Le Sénégal et la Chine ont amorcé un nouvel élan dans leurs relations diplomatique et économique.

Pour les autorités chinoises, le Sénégal est un carrefour stratégique, une porte d'entrée en Afrique de l’Ouest avec un potentiel réel.



Le Premier ministre est accompagné dans cette visite officielle par une délégation composée de plusieurs ministres et Directeurs généraux.

