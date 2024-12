Pétrole brut de Sangomar : Le ministre Birame Souleye Diop annonce une bonne nouvelle

A partir de juin 2025, les 100.000 barils bruts de pétrole produits quotidiennement par Sangomar seront raffinés au Sénégal. C’est à travers le projet SAR 2.0 qui devrait permettre à la Société africaine de raffinage d’atteindre cet objectif, a annoncé le ministre du Pétrole et des mines qui était en visite à la SAR à l’occasion d’une cérémonie d’hommage aux retraités. « Nous avons fait la visite avec monsieur le directeur général et toutes les autorités de la SAR, accompagnés du ministre du Travail, du président de la commission énergie, mine et pétrole de l’assemblée nationale pour voir ensemble ce qui est entrain de se faire au niveau de cette grande maison qui est la SAR« , a déclaré Birame Souleye Diop sur Rfm ajoutant que toute la volonté, c’est de renforcer la SAR. Le ministre rappelle que Sénégal est un pays pétrolier depuis le mois de juin 2024. Et dire que ça ne servirait pas à grande chose si on pouvait avoir du brut de Sangomar et que la SAR se trouve dans l’impossibilité de raffiner ce brut pour répondre aux besoins des Sénégalais à des coups abordables. « Aujourd’hui, SAR est dans le redimensionnement pour raffiner le brut. Nous soutenons le projet SAR 2.0. C’est de raffiner le brut sénégalais« , a-t-il fait savoir. Birame Souleymane Diop précise que la SAR fait du blinding mais le but ultime, c’est de raffiner l’intégralité des 100.000 barils de Sangomar. « On comprend l’impact que ça produira, on comprend que la SAR se positionne pour l’Afrique, pour le monde« , a-t-il laisser entendre.