Pénurie d’eau à l’Île de Gorée : la rentrée des classes reportée

L’île de Gorée, dirigée par le Président de la Fédération Sénégalaise de Football, Me Augustin SENGHOR, traverse une crise de l’eau qui perturbe gravement le bon déroulement de la rentrée des classes. Selon le site d’information Walf-groupe.com, cette situation ne date pas d’aujourd’hui et affecte plusieurs autres communes de Dakar et de Rufisque. L’école d’excellence Mariama BA a dû reporter sa rentrée au jeudi 12 octobre 2023, une décision qui inquiète fortement les parents d’élèves. Ils interpellent les autorités pour qu’une solution soit rapidement trouvée. L’un d’eux a déclaré à Walf-groupe.com : «C’est le deuxième report d’une rentrée des classes à cause d’un manque d’eau à l’Île de Gorée. La situation dépasse les autorités municipales de Gorée. Donc il faut que le président de la République vole au secours des populations de Gorée et de l’école sénégalaise ». La pénurie d’eau à l’Île de Gorée et dans plusieurs communes de Dakar et de Rufisque souligne l’urgence d’une intervention des autorités pour garantir un accès à l’eau, un droit fondamental pour tous les citoyens.