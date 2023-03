Pays organisateur Can 2025 : La Caf retarde l’échéance et prend une décision

À la Confédération africaine de football (CAF), on tarde à révéler le nom du pays organisateur de la Can 2025. Les amateurs du ballon rond qui s’impatientaient pour connaitre le pays organisateur de la Can 2025 peuvent déchanter. Il ne ne sera pas annoncé lors du congrès de la Fifa, le 16 mars à Kigali. L’idée était de profiter de l’affluence lors de la réélection de Gianni Infantino pour réunir le comité exécutif de la CAF qui doit trancher entre l’Algérie, le Maroc, la Zambie et le duo Nigeria-Bénin. Tout au plus, la Caf a dévoilé les dates pour les inspections de la CAF pour la CAN 2025 : • 20|22 mars : Zambie • 24|26 mars : Maroc • 27|29 mars : Algérie • 31 mars| 2 avril : Nigeria Benin