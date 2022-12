Patrice Motsepe : "Pelé, une source d'inspiration pour l'Afrique"

Le président de la Confédération africaine de football (CAF) Patrice Motsepe a estimé vendredi que le "Roi Pelé", décédé jeudi, était "une source d'inspiration unique pour le continent africain" qui "vivra à jamais dans le cœur et l'esprit des amoureux du football". Pour le patron du football africain, la mort du légendaire Brésilien "est une perte énorme pour les supporters et les amateurs de football". Motsepe, propriétaire du club sud-africain des Mamelodi Sundowns, a également salué "son engagement pour améliorer les conditions de vie des pauvres et des marginaux". L'ancien footballeur brésilien, légende du ballon rond et unique vainqueur de trois Coupes du monde, est décédé jeudi à l'âge de 82 ans. Considéré comme le plus grand joueur de l'histoire, sa disparition a suscité une vague d'émotion et d'hommages à travers le monde tandis que le Brésil a entamé un deuil national de trois jours.