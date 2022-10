Passage du leader du Pastef à Malicounda : Maguette Sène invite Ousmane Sonko à sortir d'abord des griffes de Adji Sarr

Le maire de Malicounda, Maguette Sène conseille au leader du Pastef d'effectuer une tournée de Benchmarking dans sa commune et celle de Sandiara plutôt d'organiser '' Nemmeku Tour Leundeum''. Pour Maguette Sène, les deux collectivités territoriales peuvent servir de modèles de gestion au maire de Ziguinchor. "Il est venu effectivement un peu partout dans le département de Mbour. Je crois que Ousmane Sonko, en tant que maire, devrait venir dans le département pour apprendre à gérer une collectivité territoriale. Je crois que Malicounda, Sandiara et les autres communes se sont distinguées en matière de gestion des collectivités territoriales. Ousmane Sonko gagnerait à ce que les maires du département lui apprennent comment on gère d'abord une commune avant d'envisager de diriger un pays", ironise Maguette Sène, maire de Malicounda. Par la suite, il a avancé que le Président de la République, Macky Sall a fait beaucoup de réalisations au profit de Mbour. Le Maire Maguette Sène a rappelé que le Chef de l'Etat a financé un agropole d'un montant de 54 milliards de francs CFA. L'agropole concerne les localités de Sandiara-Malicounda-Nguéniène. Il devrait générer entre 5.000 et 7.000 emplois. "Ousmane Sonko en se rendant à Popenguine Ndayane devrait demander aux populations qu'est ce que le Président Macky Sall a fait pour vous. La population lui dira que le Président Macky Sall a investi pour la construction du plus grand port de l'Afrique de l'ouest qui va non seulement booster l'économie du département mais qui va également créer énormément d'emplois pour la jeunesse.", liste Maguette Sène. Pour ce dernier, Ousmane Sonko devrait avoir une autre priorité que de venir faire du '' takhawalou'' dans le département. "Il perd son temps dans le département de Mbour qui est déjà acquis au Pr Macky Sall. Les dernières législatives l'ont démontré. Si leur échec a créé un traumatisme au point qu'il se jette comme ça dans le département, il se trompe. Il perd du temps parce qu'on est là pour faire face. Sa priorité devrait être de rassembler un pool d'avocats pour faire face à Adji Sarr. Au lieu d'essayer de faire du Nemekou tour lendeum, qu'il essaie de se sortir des griffes de Adji Sarr". Il a ajouté : '' qu'on ne peut pas aspirer à diriger ce pays si on a des accusations aussi graves que le viol sur le dos. Au lieu de perdre son temps, il devrait penser à développer Ziguinchor pour le sortir des inondations comme nous avons sorti Nianing des inondations", assène Maguette Sène.