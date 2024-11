Parcelles Assainies-Ouakam: La DIC démantèle un réseau de trafiquants de drogue

La Division des investigations criminelles (DIC) par le biais de son Groupe de recherches et d'interpellations ( GRI) a encore frappé fort dans le milieu interlope, avec l'arrestation de trois trafiquants en possession de 23 kg de chanvre indien. Ce coup de filet a été réalisé entre Parcelles-Assainies et Ouakam par cette unité d’élite de la Direction de la police judiciaire ( DPJ) commandée par le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Mamadou Lamine Niang. Tout a commencé lorsque les éléments de la DIC ont reçu un renseignement relatif à l'existence d'un réseau de trafic de drogue aux Parcelles-Assainies de Dakar. Une équipe du Groupe de recherches et d'interpellations ( GRI) a été déployée à l'unité 17 où un dispositif de surveillance et d'infiltration a été mis par les policiers en civil. Ce faisant, un agent infiltré a réussi à passer une commande de trois kg de chanvre indien. Ne se doutant de rien, A.Seck et I.Ndiaye se sont rendus sur les lieux du rendez-vous à bord d’un véhicule. Le duo a été arrêté en possession de cette quantité de drogue commandée. Mis devant le fait accompli, les deux trafiquants ont livré l'identité de leur fournisseur M.Dieng établi à Ouakam. Ce troisième membre du réseau a été arrêté avec 20 kg de chanvre indien selon des sources de Seneweb.