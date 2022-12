Papy Djilobodji : « L’Angleterre était meilleure que nous… »

Pensionnaire Gaziantep FK, depuis maintenant 3 saisons, Papy Djilobodji a été interrogé sur l’élimination du Sénégal en huitièmes de finale du mondial 2022. L’ancien international sénégalais (17 sélections) estime que l’Angleterre était au-dessus. « Je suis vraiment désolé de cette défaite et de l’élimination, mais c’est le football. Ce sont des choses qui se passent. L’Angleterre était meilleure que nous. Malheureusement, nos joueurs importants n’ont pas joué. Sadio Mané était blessé et absent. J’espère qu’il reviendra bientôt », a expliqué l’ancien défenseur de Chelsea. Et il poursuit : « Je tiens également à féliciter l’Angleterre. Après tout, elle était meilleure équipe que nous, ses joueurs jouaient mieux. Mais, tout n’est pas fini pour le Sénégal. Nous devons nous préparer et revenir de la meilleure façon possible. L’Angleterre était meilleure que nous et elle le méritait. »