Pape Malick Ndour, ancien ministre : « Je n’ai pas jugé nécessaire de renouveler mon passeport expiré depuis février 2024… »

L’ancien ministre de la jeunesse, invité de MNF sur la 7tv a balayé d’un revers de main les accusations concernant ses éventuels déplacements hors du pays. Papa Malick d’affirmer qu'il ne détenait même pas de passeport à jour car le sien n’a pas été renouvelé depuis son expiration en février 2024. « En moyenne, depuis 5 ans je ne voyage qu’une fois par année. À l’heure où je vous parle je ne suis titulaire d’aucun visa en cours de validité. En plus, je parle sous le contrôle de l’administration sénégalaise, mon passeport a expiré depuis février dernier. Et je n’ai même pas jugé utile de le renouveler. Je n’ai ni business, ni proche, ni urgence à l’étranger. Je suis ici au Sénégal », a indiqué l’ancien coordonnateur du PRODAC qui dans la foulée, rappelle que ce sont les missions de l’État qu’il a, dans un passé récent et à cinq reprises, eu à honorer. « J’ai rendu aussi mon passeport diplomatique et je suis entre Dakar et mon village. Je n’ai rien à me reprocher et aucune raison de fuir le pays », conclut-il devant son intervieweur.