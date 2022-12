Pape Alé Niang évacué à l’hôpital : Guy Marius Sagna met l’État devant ses responsabilités …

Le député, Guy Marius Sagna exprime toute sa solidarité, sa compassion à Pape Alé Niang, son épouse et sa famille, en ces moments où sa santé et sa vie sont en danger. Sur ce, l’activiste met l’État du Sénégal devant ses responsabilités. « Tout ce qui arrivera à Pape Alé Niang sera de la faute de l’État néocolonial du Sénégal car on arrête pas un journaliste pour avoir exprimé son opinion dans le cadre de son travail », déclare Guy Marius Sagna. Le député dénonce énergiquement la « révocation du contrôle judiciaire sollicitée par le parquet au motif que Pape Alé Niang aurait violé les conditions du contrôle judiciaire ». « Au regard de son intervention dans le live de Mollah et de sa publication sur le DG de la police, il est manifeste que Pape Alé Niang n’a jamais parlé du fond du dossier. Il ne s’agit que d’un prétexte fallacieux pour créer un lien de rattachement en apparence pour le faire arrêter », ajoute-t-il. « Macky Sall pensait qu’au sortir de prison, Pape Alé Niang allait se taire. Il s’agit d’un acharnement manifeste sur Pape Alé Niang que je condamne fermement. J’exige sa libération », poursuit M. Sagna.