PSG : Mbappé se prononce sur son avenir après l’élimination

Après l’élimination du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich ce mercredi, en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé a tenu à rassurer les supporters parisiens. Après la rencontre, la question sur son avenir lui a une nouvelle fois été posée. « L’élimination peut-elle avoir une incidence sur mon avenir ? Non, non, je suis calme« , a répondu le buteur français en zone mixte. Avant de poursuivre : « La seule chose qui compte pour moi cette saison, c’est de gagner le championnat. Et après, on verra… » Rendez-vous début juin pour la 38e journée de Ligue 1, donc.