PS : report du séminaire des Socialistes

Le Parti socialiste avait prévu de tenir un séminaire les 21, 22 et 23 octobre. Objectif : parler des problèmes du parti et son fonctionnement. La rencontre a été reportée sine die, d’après Les Échos. La cause du report ? L’état de santé de la secrétaire générale intérimaire, Aminata Mbengue Ndiaye ? Les bisbilles entre partisans de cette dernière et ceux de Serigne Mbaye Thiam, qui a annoncé sa candidature pour la succession de Ousmane Tanor Dieng ? Les Échos assure qu’il n’en est rien. Le journal assure que le report est dû à la tenue à Dakar, les 27, 28 et 29 octobre, d’une rencontre de l’Internationale socialiste.