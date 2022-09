PRESIDENTIELLE 2024 : Les Femmes du PRP proposent la candidature de Dethié Fall

Dans son allocution, Ndeye Fatou Ndiaye dite Madame Ba, coordonnatrice du PRP au niveau de la commune de Gueule-Tapée-Fass-Colobane, a tenu à remercier les populations venues répondre à son appel.

« Comme vous le savez tous, Dethié Fall n’est plus à présenter au Sénégal. Le Président Dethié Fall, c’est 18 ans d’engagement politique au Sénégal, 18 ans de cohérence, 18 ans de disponibilité pour le Sénégal. Aujourd’hui, notre parti a des députés, des conseillers municipaux, des adjoints au maire. Donc, Dethié Fall peut bien diriger le Sénégal. Nous tendons la main aux 19 communes de Dakar pour porter la candidature de Dethié Fall à la Présidentielle de 2024 », a souligné la coordonnatrice du PRP au niveau de la commune de Gueule-Tapée-Fass- Colobane, Ndeye Fatou Ndiaye dite Madame Ba.

Selon Mme Ndeye Fatou Ndiaye, ils ont lancé ce concept « Kaay Bokk » pour massifier leur parti et pour porter la candidature de M. Dethié Fall à la Présidentielle 2024.

« Nous lançons ce concept « Kaay Bokk » « Disso ak Nieup » ; « Kaay Bokk » « Akk Feep cii Lep ». Le slogan « Kaay Bokk », c’est pour massifier notre parti, c’est pour accompagner le Président Dethié Fall qui est connu de tous les sénégalais par son engagement dans la politique au Sénégal. Nous voulons que les gens sachent que le PRP est rentré dans la commune », poursuit Ndeye Fatou Ndiaye.

Ndeye Fatou Ndiaye et ses camarades entendent aller vers les populations pour leur expliquer la politique du PRP qui veut une rupture avec la manière de faire de la politique.