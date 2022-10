PRÉSIDENTIELLE 2024 : LE FDS LES GUELWERS EXIGE LA DÉLIVRANCE SANS DÉLAI DE SON RÉCÉPISSÉ

Le FDS Les Guelwars du Dr Babacar Diop exige du ministre de l’Intérieur la délivrance sans délai de son récépissé conformément aux lois et règlements du pays. Dans un communiqué, le parti du maire de Thiès donne mandat au leader et au directoire politique de constituer une large « coalition capable de gagner la bataille de 2024 et de conduire le redressement économique et politique du Sénégal« . Institutions budgétivores Dr Babacar et compagnie qui étaient en séminaire national le samedi et dimanche 23 octobre ont également dénoncé les institutions jugées budgétivores comme le Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), le Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT). Selon l’édile de Thiès, c’est du gaspillage au moment où les sénégalais souffrent.Il a aussi averti le président de la République Macky Sall que ce que les sénégalais ont refusé à Abdoulaye Wade en 2011, ils ne vont pas l’accepter pour lui. Et dire qu’il n’est pas question d’un troisième mandat.