Ousmane Diagne : « une justice sous influence est une justice affaiblie »

Dans son discours clôturant les Assises de la Justice, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a souligné l'impérieuse nécessité d'une justice indépendante et accessible à tous les citoyens, tout en mettant en garde contre les dangers d'une justice sous influence. Le Garde des Sceaux a rappelé la responsabilité de chaque citoyen et de chaque communauté envers la règle de droit, exprimant la volonté de bâtir un avenir où la justice est respectée sans distinction. Il a mis en lumière les défis profonds auxquels le système judiciaire est confronté, notamment : « les lenteurs procédurales, les conditions de détention inhumaines et les atteintes à l'indépendance de la magistrature. » Malgré ces défis, le ministre a souligné « l'impératif d'agir avec détermination ». Pour lui : « Les recommandations issues des Assises doivent être mises en œuvre avec rigueur pour transformer en profondeur le système judiciaire sénégalais ». Car, comme l'a souligné Diagne, « une justice sous influence est une justice affaiblie ». En appelant à une action collective et solidaire, le ministre a affirmé que la réussite de cette entreprise nationale dépendra de la capacité du peuple sénégalais à travailler ensemble dans l'unité. « C'est dans cette synergie que le Sénégal pourra réaliser son ambition d'une justice réconciliée avec le peuple, et bâtir un avenir où la dignité et la sécurité sont garanties pour tous », a-t-il conclu.