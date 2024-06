Oumar Diop : “Le problème de production d’électricité ne se pose plus au Sénégal”

Le directeur général du Millenium Challenge Account Sénégal II, Oumar Diop, a déclaré lundi que le Sénégal n’était plus confronté à un problème de production d’énergie électrique, grâce à l’implication des producteurs indépendants. ”Le problème de production d’électricité ne se pose plus au Sénégal depuis que les producteurs indépendants sont dans la production”, a-t-il déclaré. Il s’exprimait au cours d’une visite d’infrastructures de transport d’électricité dans la région de Dakar. Des câbles souterrains et sous-marins, ainsi que des postes électriques, sont en train d’être installés sur les sites visités. La visite a aussi permis de s’enquérir du niveau d’exécution du Projet de modernisation et de renforcement du réseau de transport de la Senelec, la Société nationale d’électricité du Sénégal. Le Millenium Challenge Account, un programme du gouvernement américain, contribue au financement de ces travaux. “Là où le Sénégal […] est en train de faire des efforts avec la Société nationale d’électricité, c’est la modernisation du système de transport de l’électricité”, a dit Oumar Diop. C’est cela qui a poussé le Millenium Challenge Corporation, un autre programme des États-Unis intervenant dans le financement de la politique énergétique du Sénégal, à injecter 220 milliards de francs CFA dans le réseau de transport d’électricité du pays, selon M. Diop.