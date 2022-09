On courbe l’échine devant Sonko, et devient tigre en papier devant Mimi

Devrais-je en rire ou en pleurer après les attaques indignes ,mesquines et malhonnêtes des losers Ndeye Saly Diop Dieng, Doudou Ka, Souleymane Ndiaye, Ibrahima Ndiaye de Keur Massar et Bara Ndiaye de Méouane contre Mimi ? Bon, je préfère plutôt en rire. Oui je vais en rire dans la mesure où je ne savais pas que tous ces gens-là avaient autant d’énergie et de salives à déverser quand le Président de Benno Book Yaakar se trouve dans une situation inconfortable. Nos compatriotes ne manqueront certainement pas aussi de rire sous cape en se demandant où se trouvaient tous ces pseudos défenseurs du chéri de Tata Mareme Faye Sall à chaque fois que Ousmane Sonko déversait sa bile sur lui. Tiens, tiens, on préfère se cacher sous les matelas pour éviter les missiles des poulains du leader de Pastef qui bouffent toute personne qui ose s’attaquer à leur candidat aux élections présidentielles de 2024.

Mes chers pseudos défenseurs de notre bientôt ancien président de la République, inchaalah en 2024, sachez que vos comportements sont indignes. Mimi Touré, que vous osez attaquer aujourd’hui, n’est et ne sera jamais votre égale. Si vous ne le savez pas, votre chef, le Président Macky Sall, le sait. Lui qui, à chaque fois qu’il s’est trouvé esseulé par l’opposition, ne pouvant dormir tranquillement, faisait appel à Mimi qui s’érigeait en boucliers. Sa loyauté, sa constance, son engagement et sa fidélité ne faisaient aucun doute quand elle était au côté du Président Macky Sall, contrairement à vous.

Mes chers pseudos défenseurs de Macky, si vous êtes braves et courageux, utilisez vos balles pour Ousmane Sonko par exemple. Cet homme que vous craignez, évitant même de citer le nom pour des raisons ou pour une autre.

La récréation est maintenant finie. Courte queue se paiera dorénavant par courte queue.

Bassirou DIENG, L’Éternel Mimiste