Olympique de Marseille : Igor Tudor satisfait de Bamba Dieng

Dans la douleur, l’Olympique de Marseille s’est difficilement défait d’Hyères FC, club de National 2. Réduits à 10, les Olympiens ont pu compter sur l’efficacité de leurs attaquants Alexis Sanchez et Bamba Dieng. Mal-aimé en début de saison, le Sénégalais a su, au fil des rencontres, se repositionner aux yeux de son entraîneur Igor Tudor. Ce dernier s’est exprimé sur son n°12 lundi dernier au cours d’une conférence de presse avant le déplacement à Troyes, comptant pour la Ligue 1. «J’étais content (après son but). C’est le rôle d’un attaquant (de marquer des buts). Je vais en profiter et continuer le travail pour le prochain match», dit-il. Louant les qualités du joueur de 22 ans, le technicien croate s’est penché sur les axes d’amélioration du buteur sénégalais. «Quand un joueur marque à tous les matchs, un entraîneur ne peut être que content. Il est jeune, mais sur la bonne voie. Il attaque bien la profondeur, mais il doit être plus serein devant les cages. Ce sont des choses qu’on voit ensemble au quotidien, mais il est très attentif»