Officiel : Réouverture du processus de candidature pour la CAN 2025

Le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF) réuni le samedi 1er octobre 2022 à Alger, a officiellement annoncé la réouverture du processus de candidature pour la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies 2025.Après avoir décidé et annoncé officiellement le retrait de l’organisation de la CAN 2025 à la Guinée le vendredi dernier, la CAF a réouvert le processus de candidature pour l’organisation de la même édition du tournoi continental, le plus prestigieux. C’est le site internet de la CAF qui annonce cette information ce dimanche nuit, 02 octobre 2022.