Nouvelle coalition : Le Front social et républicain mis en place

Les leaders regroupés dans les coalitions « Ensemble pour Demain », « GOR » et « Domou Rewmi » se sont rencontrés ce Mardi 28 Août pour de larges échanges qui ont abouti à la mise en place d’un cadre politico- citoyen. La mise en place de ce cadre dénommé FRONT SOCIAL ET RÉPUBLICAIN se veut inclusif et s’ouvre à toutes les forces vives de la nation notamment à toutes les organisations politiques et citoyennes. Le Front Social et Républicain a décliné un plan d’actions dont la première activité est d’aller à la rencontre des leaders de l’opposition, de la société civile, de syndicats, d’associations de femmes en perspective des élections législatives. A cet effet, une délégation de leaders du Front Social et Républicain initiera une tournée politique et citoyenne à partir du 01 Septembre 2024. Dakar le 28 Aout 2024 Signataires: Mohamed Moustapha Diagne/ Magatte Ngom pour la Coalition GOR Alassane Cissé pour la « Coalition Domou Rewmi » Adji Mergane Kanouté pour la Coalition « Ensemble pour Demain » Honorable Mously Diakhaté