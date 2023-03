Nouveau scandale : La police enquête sur Haaland

La police du Grand Manchester a confirmé avoir pris connaissance d'images montrant Erling Haaland en train d'utiliser son téléphone au volant. La police a ouvert une enquête après que le tabloïd britannique The Sun a affirmé que le joueur de Manchester City Erling Haaland avait utilisé son téléphone portable en conduisant. À la suite de l’article paru dans The Sun, la police du Grand Manchester a déclaré qu’elle était « au courant et qu’elle enquêtait » sur un incident présumé. Le journal a publié des images vidéo et des photos de Haaland dans sa voiture dans le quartier de New Islington à Manchester. S’il est reconnu coupable, Haaland pourrait se voir retirer six points sur son permis de conduire et recevoir une amende de 200 livres sterling. Des soucis avec les autorités L’incident aurait eu lieu le 15 mars, à proximité du stade Etihad de Manchester City. L’attaquant norvégien, âgé de 22 ans, a signé pour City en mai, en provenance du Borussia Dortmund, pour un montant de 60 millions d’euros. Il a depuis marqué 42 buts en 37 matches.