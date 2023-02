Nouveau format du Chan : La presse sportive se prononce

La Confédération africaine de football (Caf) envisagerait un nouveau format du Chan qui inclurait les nationaux qui évoluent dans les autres championnats africains. Des journalistes sportifs sénégalais se prononcent sur cette suggestion du président de la Caf. “Je pense que la proposition du président Motsepe n'est pas mauvaise. Plusieurs joueurs africains n'ont pas la chance de jouer avec leurs sélections A. Le Chan offre cette opportunité aux talents locaux et certains ont la chance de réaliser leur rêve. Ce serait bien qu'un Sénégalais évoluant au Maroc puisse disputer le Chan. Cela pourrait relever le niveau de la compétition. Je pense que la Caf devrait pousser la réflexion. Avoir trois ou quatre joueurs ‘étrangers’ dans l'effectif local ne ferait pas de mal’’, selon Mor Bassine Niang du journal ‘’Record’’. Idem pour Papis Diallo de la RSI. Il dit : “À mon humble avis, je valide cette formule. Cela peut relever le niveau du Chan tout en permettant aux sélections africaines de ratisser large, et c'est important.” Par contre, Ablaye Diouf, journaliste freelance, pense que “c’est une bien mauvaise décision pour le championnat sénégalais. Avec cette formule, nos joueurs auront peu de place dans cette équipe qui ne sera plus locale’’. Il ajoute : “On ira chercher Ousmane Diouf, Bouli Junior, Pape Sakho, Ngagne Fall, Paul Bassène... au détriment des jeunes qui jouent à Teungueth Fc, à Génération Foot, au Jaraaf, à Amitié...” Son confrère de ‘’Stade’’ El Hadj Diop Dièye est du même avis : “Cette décision ne donnera pas la chance aux joueurs locaux. À travers le Chan, ils peuvent se trouver un club et ensuite laisser aux autres joueurs participer au Chan. Au Sénégal, comme les locaux ne sont pas convoqués en A, le Chan est leur compétition majeure.”